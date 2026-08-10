El Papa volvió a pedir paz entre Rusia y Ucrania

El papa León XIV volvió a reclamar el fin de la violencia en Ucrania y pidió que las partes abandonen la confrontación para abrir camino a la diplomacia y al diálogo.

Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por la multiplicación de los ataques y por el creciente número de víctimas civiles, entre ellas niños.

León XIV llamó a detener la escalada y sostuvo que la guerra continúa dejando muertos y heridos sin acercar una solución. En ese contexto, insistió en la necesidad de proteger a la población civil y avanzar hacia una salida negociada.

El Papa también se refirió a la situación en Sudán, donde pidió garantizar corredores humanitarios y reforzar la asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto.

El mensaje se suma a otros llamados realizados por León XIV en los últimos meses para alcanzar un alto el fuego en Ucrania y priorizar la vía diplomática frente a la continuidad de los bombardeos.

Por ahora, el planteo del Vaticano no implica la existencia de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, sino un nuevo llamado para detener las hostilidades y crear condiciones para una negociación.