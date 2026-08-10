Irán exige el fin de sanciones para reabrir Ormuz

Irán endureció las condiciones para reabrir plenamente el estrecho de Ormuz y exigió una serie de concesiones a Estados Unidos que incluyen el levantamiento de sanciones, el descongelamiento de activos y una compensación por los daños provocados durante el conflicto.

El planteo fue realizado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, que también reclamó el fin permanente de las acciones militares contra Irán y sus aliados, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y el retiro de fuerzas estadounidenses de la región.

La posición de Teherán aparece mientras Irán y Omán se acercan a un acuerdo para establecer nuevas rutas de navegación a través del estrecho. Sin embargo, las autoridades iraníes aclararon que ese entendimiento técnico no significará por sí solo la reapertura completa de la estratégica vía marítima.

El Gobierno iraní sostiene que la normalización del tránsito dependerá de las decisiones que adopte Washington. Estados Unidos, en tanto, mantiene contactos indirectos con Teherán a través de intermediarios y busca evitar una nueva escalada militar.

El presidente Donald Trump aseguró que su administración está manejando el conflicto con mayor cautela y apuesta, por ahora, a profundizar la presión económica sobre Irán antes que retomar operaciones militares de gran escala.

La incertidumbre sobre Ormuz volvió a impactar en los mercados internacionales. Por el estrecho circulaba antes del conflicto aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, por lo que cualquier demora en su reapertura mantiene bajo presión los precios de la energía.

Mientras Omán intenta acercar posiciones, Washington y Teherán continúan sin negociaciones directas y el control del estrecho se mantiene como una de las principales herramientas de presión de Irán en la disputa.