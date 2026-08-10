Tiroteos en Chicago dejaron tres muertos y diez heridos

Al menos tres personas murieron y otras diez resultaron heridas tras una serie de tiroteos registrados durante las últimas horas en distintos puntos de Chicago, Estados Unidos.

Según los primeros reportes, hasta la mañana del domingo se habían contabilizado ocho episodios con armas de fuego. Entre los heridos, dos personas permanecían en estado crítico.

A ese balance se sumó un hombre de 35 años que había recibido un disparo en la cabeza durante las primeras horas del sábado y continuaba internado en grave estado.

Los ataques ocurrieron en distintos sectores de la ciudad y son investigados por separado por la Policía de Chicago, que busca establecer las circunstancias de cada hecho y determinar si existe algún vínculo entre ellos.

Por el momento, no se registraron detenciones relacionadas con los tiroteos. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y esclarecer los motivos de cada ataque.