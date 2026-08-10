Investigan una masacre en una zona minera de Ecuador

Ocho cuerpos decapitados fueron hallados en una mina ilegal ubicada en el sur de Ecuador, en una zona atravesada por la actividad minera clandestina y la presencia de organizaciones criminales.

Según informó la Policía, las víctimas son siete hombres y una mujer que fueron encontradas enterradas en dos fosas de aproximadamente dos metros de profundidad.

Las primeras pericias determinaron que los cuerpos no presentaban impactos de bala. Los investigadores analizan la posibilidad de que los asesinatos hayan sido cometidos con un arma blanca, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, las muertes habrían ocurrido unas 48 horas antes del hallazgo. La mina donde fueron encontrados los cuerpos no estaba registrada y funcionaba sin los permisos correspondientes.

Por el momento, las víctimas no fueron identificadas oficialmente. Los equipos forenses continúan con los análisis para establecer sus identidades y reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación también busca determinar si el crimen está relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan alrededor de la minería ilegal y el control de territorios con reservas de oro y cobre.

La zona ya había registrado otros episodios de violencia vinculados con la actividad minera clandestina, aunque por ahora las autoridades no confirmaron el móvil de este nuevo hecho.