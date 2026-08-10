Crisis migratoria: miles de personas protestaron en Ceuta

Miles de personas se manifestaron este domingo en Ceuta para reclamar respuestas ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva registrada a fines de julio.

La concentración fue impulsada por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú y reunió también a sindicatos, organizaciones vecinales y autoridades locales. Los organizadores estimaron una participación superior a 10.000 personas, mientras que la Policía Nacional calculó alrededor de 5.000.

Bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, los manifestantes exigieron al Gobierno español y a las instituciones europeas una respuesta inmediata frente a la presión migratoria, el impacto sobre los servicios de acogida y las dificultades que enfrenta la ciudad para administrar la situación.

Durante el acto se reclamó además un refuerzo de la seguridad fronteriza y una mayor implicación del Estado, aunque los organizadores buscaron transmitir un mensaje de unidad y convivencia entre las distintas comunidades de Ceuta.

La protesta se realizó después de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, episodio que volvió a colocar a Ceuta en el centro del debate migratorio español y europeo.

La ciudad autónoma reclama ahora mayor asistencia para afrontar una situación que, según sus autoridades y organizaciones sociales, excede su capacidad de respuesta y requiere una intervención coordinada de España y la Unión Europea.