Tragedia familiar en Río: cuatro muertos en un vuelo turístico

Un viaje familiar a Río de Janeiro para celebrar los 15 años de una adolescente colombiana terminó en tragedia después de que un helicóptero se estrellara en una zona boscosa y murieran sus cuatro ocupantes.

El paseo aéreo formaba parte de los festejos y seis integrantes de la familia tenían previsto realizar el recorrido. La cumpleañera permaneció en el hangar junto a sus padres y esperaba subir a una segunda aeronave, que finalmente nunca despegó.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:10, cuando un helicóptero Robinson R44 cayó contra una ladera cubierta de vegetación y se incendió tras el impacto.

Los cuatro ocupantes murieron. Entre las víctimas se encontraban tres mujeres colombianas de la familia y el piloto brasileño.

Debido al difícil acceso al lugar, los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo con cerca de 40 efectivos, vehículos y distintas unidades para llegar hasta los restos de la aeronave.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Las autoridades deberán determinar si la caída se produjo por una falla mecánica, un problema durante el vuelo u otra circunstancia.