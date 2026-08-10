Ataque en Ucrania destruyó un depósito médico de la OMS

Un depósito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que almacenaba insumos médicos en la ciudad ucraniana de Dnipró fue destruido durante un ataque registrado el viernes.

El establecimiento formaba parte de la infraestructura humanitaria utilizada para garantizar el abastecimiento de medicamentos y otros suministros destinados a la atención sanitaria en medio del conflicto.

La OMS informó que no se registraron víctimas fatales dentro del predio, aunque advirtió que la destrucción del almacén representa un nuevo golpe para un sistema de salud afectado desde el comienzo de la invasión rusa.

Según el organismo, desde febrero de 2022 ya se contabilizaron 3.148 ataques contra servicios de salud en Ucrania, la mayoría vinculados al uso de armas pesadas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó el ataque y volvió a reclamar protección para hospitales, centros médicos y espacios destinados a la asistencia humanitaria.

La infraestructura sanitaria ucraniana continúa bajo presión por los ataques y por las dificultades para sostener la atención y el abastecimiento de insumos en distintas regiones del país.