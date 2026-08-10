Sáenz entrega hoy vehículos para la Policía y las llaves de 138 viviendas en la Capital

El gobernador Gustavo Sáenz encabeza dos actos en la Capital para equipar a la Policía con nuevos vehículos y entregar 138 unidades habitacionales en Pereyra Rozas.
 
Salta10/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El gobernador Gustavo Sáenz encabeza este lunes una jornada de actividades oficiales en Salta Capital que contempla la entrega de móviles policiales y de 138 nuevas viviendas en la zona norte de la ciudad.

La actividad institucional inicia en Casa de Gobierno con la presentación de cuatro camionetas y un minibús destinados a la Dirección General de Seguridad Vial. La incorporación de flota vehicular busca responder a las necesidades operativas de la fuerza, en un acto que contará con la presencia del ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el jefe de la Policía, Walter Toledo.

Posteriormente, la agenda se traslada al barrio Pereyra Rozas para la entrega de llaves del plan Casa Propia con Ahorro Previo. Según informó el Gobierno, la nómina incluye 72 dúplex y 66 departamentos construidos por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) con infraestructura vial y servicios integrados a la red urbana.

La comitiva para el acto habitacional estará integrada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y la presidenta del IPV, Laura Caballero. La ceremonia será emitida de forma directa a través de las redes oficiales del Ejecutivo provincial.

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