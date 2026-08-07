La construcción continúa manteniendo su avance frente al año pasado, pero pierde fuerza. Cayó 4,1% en junio y marcó su cuarta baja mensual desestacionalizada en seis meses. Aunque como los rebotes de marzo y mayo fueron del 5% y 6,7%, respectivamente, el Indicador Sintético de la Actividad continúa mostrando una variación acumulada positiva, en el orden del 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La construcción cayó 4,1% mensual en junio y anoto su cuarta baja en el año
Economía07/08/2026
Pese a caer por cuarta vez en el año, la construcción mantiene el tono positivo en el primer semestre (+2,8%) y rebota 4% frente a 2025.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) aumentó 4% respecto de junio de 2025, aunque las expectativas de las empresas para el próximo trimestre continúan siendo mayormente cautelosas.
El comportamiento de los insumos refleja un escenario heterogéneo. Entre las mayores subas interanuales sobresalieron el rubro "resto", que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para la construcción, con un salto de 30,8%; los artículos sanitarios de cerámica (10,7%), las placas de yeso (10,5%), los ladrillos huecos (7,1%), las cales (5,7%) y el hierro redondo y los aceros para la construcción (4,6%).
En contraste, el asfalto cayó 17,1%, los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 13,6%, mientras que también disminuyeron el consumo de pinturas, hormigón elaborado y cemento portland (-1,2%).
Empleo
Los indicadores vinculados al empleo muestran una recuperación mucho más moderada. En mayo, los puestos de trabajo registrados en la construcción crecieron apenas 0,8% interanual, hasta alcanzar 377.438 trabajadores. El acumulado de los primeros cinco meses del año también arroja una mejora de solo 0,8%, lejos del dinamismo que históricamente acompañó a los ciclos expansivos del sector.
En paralelo, la superficie autorizada para construir registró una baja de 6,1% interanual en mayo, aunque el acumulado de los primeros cinco meses todavía mantiene un crecimiento de 4,5%. El indicador suele funcionar como un anticipo de la actividad futura, por lo que el retroceso mensual agrega señales de desaceleración para los próximos meses.
Empresas sin expectativas de rebote
Entre las empresas dedicadas principalmente a obras privadas, el 71,1% considera que el nivel de actividad no cambiará entre julio y septiembre, mientras que un 16,8% espera una caída y apenas un 12,1% proyecta una mejora.
En el segmento de obra pública el panorama tampoco es optimista: el 52,8% prevé estabilidad, el 29,2% anticipa una disminución de la actividad y solo el 18% espera un aumento.
Entre quienes pronostican una baja de la actividad, las principales razones son la desaceleración de la economía y los elevados costos de construcción. A su vez, cuando se consulta qué políticas podrían incentivar al sector, las respuestas se concentran en una reducción de la carga fiscal y en una mayor disponibilidad de créditos para la construcción, tanto para obras privadas como públicas.
Ámbito
Te puede interesar
La licuación previsional empujó a más de 27.000 personas mayores de 65 años a reingresar de forma forzada al mercado laboral.
El Banco Central advirtió que una nueva escalada en Medio Oriente puede complicar la economíaEconomía07/08/2026
En el informe de política monetaria, señaló que un nuevo shock petrolero podría impulsar los precios internacionales y endurecer las condiciones financieras.
Este año podrían cerrar más de 3000 empresas y que se perderían 105.000 empleos en la industriaEconomía06/08/2026
Es la conclusión de un trabajo privado sobre el sector fabril; desde diciembre de 2023, ya hay 3759 compañías menos.
El Gobierno le pagó US$850 millones al FMI y cayeron las reservas del Banco CentralEconomía06/08/2026
El Tesoro canceló una obligación ante el organismo multilateral y golpeó a las arcas del organismo, que venían de un récord previo.
Aerolíneas Argentinas le pagará al Estado una suma millonaria en impuestos porque dio gananciasEconomía06/08/2026
También volvió a tener patrimonio neto positivo después de más de una década; Caputo celebró los resultados de la empresa bajo control público.
El costo de los créditos fáciles: la mora supera el 56% en los comercios
Ivana ChañiEconomía06/08/2026
Las deudas con casas de electrodomésticos y tarjetas no bancarias presentan niveles de incumplimiento muy superiores a los préstamos bancarios.
Lo más visto
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en su programa Cara a Cara.
La senadora Losada tuvo que volver a ponerse en fila de espera: el proyecto hizo agua por tercera vez y hasta sus pares calificaron la iniciativa de anticonstitucional.
El dato incluye desde recién nacidos y hasta los 19 años. En lo que va de 2026 se notificaron más de 19 mil casos de síndrome gripal.
Se trata del tramo comprendido desde el barrio Parques Nacionales hasta 14 de Mayo, debido a que la avenida Del Carnaval se encuentra cortada en el nuevo nodo vial.
La economista Carla Arévalo advirtió que, aunque la educación sigue siendo clave, sin una matriz productiva las oportunidades son limitadas.