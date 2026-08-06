Aerolíneas Argentinas le pagará al Estado una suma millonaria en impuestos porque dio ganancias

La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó hoy la memoria y estados contables de la empresa para 2025, el segundo año que arroja números positivos desde la estatización de la compañía, en 2008. La gran novedad es que por primera vez en su historia le aportará dinero al Estado Nacional, en vez de pedirlo.

Según informaron fuentes de la empresa, el balance, validado tanto por la consultora KPMG como por la Auditoría General de la Nación (AGN), informó una ganancia neta de $238.000 millones en 2025. Como consecuencia de ese resultado, Aerolíneas Argentinas abonará alrededor de $6000 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias, el primer pago de ese tributo en la historia de la compañía. La firma, sin embargo, venía pagando otros tributos como el IVA y distintas tasas.

Otro de los datos destacados del balance es que la aerolínea volvió a registrar patrimonio neto positivo, que ascendió a $18.000 millones al cierre de 2025.

La empresa arrastraba patrimonio neto negativo desde 2014, una situación que, en una sociedad privada, puede derivar en la disolución de la compañía si no es revertida mediante la recomposición del capital. En el caso de Aerolíneas, tanto antes como después de la reestatización, esa situación se resolvió mediante aportes de capital de los accionistas estatales que luego se capitalizaban para que no computaran como deuda.

De acuerdo con la empresa, el patrimonio neto positivo se logró, principalmente, a partir de los resultados acumulados positivos de los dos últimos ejercicios, sin haberse requerido aportes de capital al Estado durante 2025.

“Hay que recordar que la presente administración tomó el mando de la compañía con un patrimonio neto negativo de $487.398 millones al 31 de diciembre de 2023 (en valores corrientes). Durante 2024-2025 se generaron resultados finales positivos de $594.445 millones (en valores corrientes), que quedaron como resultados acumulados dentro del patrimonio neto de la compañía. El resto de los movimientos principales para llegar al patrimonio neto final al 31 de diciembre de 2025 de $18.055 millones son cuestiones estrictamente contables relacionadas con la valuación de los bienes de uso aeronáuticos”, explicaron.

Una vez incorporados los ajustes derivados del proceso de auditoría, el superávit operativo fue de US$120,7 millones. En paralelo, Aerolíneas redujo su deuda bancaria y financiera en un 52%. Asciende a US$170,5 millones al 31 de diciembre de 2025.

Entre 2008 y 2023, la línea aérea de bandera registró una pérdida operativa promedio de US$400 millones anuales. En ese período, la empresa le demandó al Estado más de US$8000 millones en transferencias directas.

“Los resultados reflejan el proceso de ordenamiento de las cuentas de la compañía y permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios”, señaló el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

En el plano operativo, la empresa informó que durante 2025 mantuvo un nivel de actividad similar al del año anterior, con un promedio de 300 vuelos diarios y un factor de ocupación de 83%. En total, transportó más de 12,78 millones de pasajeros. También indicó que el índice de cumplimiento de los vuelos fue de 99,4% y que el indicador de satisfacción de clientes (NPS) alcanzó los 55 puntos.

En ese contexto, Aerolíneas ratificó el plan anunciado recientemente para incorporar 20 aviones a su flota: seis Airbus A330neo y catorce Boeing 737 MAX, entre las versiones MAX 8 y MAX 10.

Según la empresa, tampoco está previsto solicitar aportes del Tesoro Nacional durante 2026.

La Nación