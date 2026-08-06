El Gobierno le pagó US$850 millones al FMI y cayeron las reservas del Banco Central

Con el comienzo de agosto llegó un nuevo vencimiento ante el FMI y el Tesoro desembolsó este jueves US$850 millones. El pago tuvo impacto en las reservas del Banco Central (BCRA), que retrocedieron US$1224 millones en el día y quedaron en US$48.835 millones, justo un día después de haber marcado un récord para los últimos siete años.

Aunque la fecha de pago al FMI estaba fijada para el 1° de agosto, en la práctica, los países tienen hasta fin de cada mes para hacer el desembolso sin caer en atrasos.

El cumplimiento de esa obligación llegó después de un crecimiento en los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA). Según las estadísticas oficiales, las colocaciones en dólares del Ministerio de Economía tuvieron dos aumentos consecutivos: uno el último viernes y otro este lunes.

El viernes, los depósitos crecieron US$448 millones, correspondiente a la integración de la colocación de un bono a 2029 en dólares, que el Tesoro hizo entre miércoles y jueves de la semana pasada. Con esos fondos, los depósitos llegaron a US$3606 millones.

Esta lunes el aumento fue mayor, al sumar US$781 millones y llegar a los US$4387 millones. Fuentes del Palacio de Hacienda dijeron a TN que el incremento se debió a un pago que hizo el BCRA de bonos Bopreal que estaban en poder del Tesoro. Y aseguraron que es un factor técnico y circunstancial.

El Tesoro tenía en su cartera Bopreal porque esos bonos emitidos por el BCRA se podían usar para cancelar impuestos. Según pudo saber TN, el Ministerio de Economía y el BCRA hicieron un intercambio con esos títulos.

La autoridad monetaria le compró los Bopreal al Tesoro, con dólares, y el Palacio de Hacienda los usará no para pagarle al FMI -como habían previsto los analistas- sino para recomprarle al BCRA letras intransferibles y seguir mejorando el patrimonio de la entidad.

De esta manera, las estadísticas oficiales confirmarán en los próximos días una nueva baja de los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA con motivo del pago realizado este jueves al FMI.

TN