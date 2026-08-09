Viento Zonda en Salta: qué hacer para evitar riesgos durante la alerta

Ante la alerta amarilla por viento Zonda vigente para distintos sectores de Salta este domingo, Defensa Civil difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos dentro de las viviendas, en la vía pública y al momento de conducir.

Una de las principales medidas es permanecer en un lugar seguro y mantener cerradas puertas y ventanas mientras persistan las fuertes ráfagas.

Protegerse del polvo

El Zonda puede levantar grandes cantidades de polvo y reducir considerablemente la visibilidad. Por ese motivo, se recomienda proteger los ojos y las vías respiratorias durante los momentos de mayor intensidad.

Para quienes deban circular en vehículos, la indicación es conducir con extrema precaución ante la posibilidad de encontrar sectores con baja visibilidad.

Alejarse de árboles y postes

En espacios abiertos se recomienda mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras inestables, debido al riesgo de desprendimientos o caídas provocadas por las ráfagas.

También es conveniente evitar permanecer innecesariamente en espacios expuestos mientras se mantengan las condiciones adversas.

No realizar quemas

Otra de las advertencias centrales está relacionada con el fuego. Defensa Civil pidió no realizar quemas ni encender fuego al aire libre, ya que el viento puede favorecer una rápida propagación.

Las medidas preventivas fueron difundidas ante la presencia de viento Zonda y la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para este domingo en Salta.