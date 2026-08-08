Israel rechaza una tregua de 14 días en Gaza pese a la presión de Estados Unidos

El gabinete de seguridad de Israel rechazó avanzar con un alto el fuego de 14 días en Gaza, pese a la presión de Estados Unidos para frenar los ataques y poner en marcha el plan de desarme de Hamás.

La información difundida por EFE señala que los ministros consideraron que aún existe margen para seguir utilizando la fuerza. Durante la reunión también quedó pendiente la autorización formal para el ingreso de una Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja.

Varios integrantes del Gobierno presionaron además a Benjamín Netanyahu para rechazar formalmente el plan anunciado por Donald Trump, mientras sectores más duros reclamaron mantener ataques diarios. Los bombardeos aéreos permanecen suspendidos desde el lunes, aunque continuaron las operaciones terrestres.