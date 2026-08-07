UNICEF advierte por el impacto del ébola en los niños

El brote de ébola que atraviesa la República Democrática del Congo ya provocó la muerte de 330 niños, según informó UNICEF, que alertó además por el fuerte impacto de la enfermedad sobre los menores de cinco años.

Hasta el 2 de agosto, las autoridades habían registrado 743 casos confirmados entre niños y adolescentes de hasta 17 años, de los cuales 330 terminaron en fallecimientos.

Advirtieron que, aunque los menores representan aproximadamente una cuarta parte de los casos confirmados, concentran una de cada tres muertes. Los niños menores de cinco años presentan una mortalidad superior a la registrada entre los adultos.

La emergencia también afecta al resto del sistema sanitario. El temor al contagio y las dificultades que atraviesan los centros de salud provocaron una caída en la vacunación infantil, la atención materna y otros servicios esenciales.

La provincia de Ituri se encuentra entre las zonas más golpeadas por el brote. Desde que la emergencia fue declarada el 15 de mayo, la República Democrática del Congo acumuló 3.973 casos confirmados y 1.801 fallecimientos.

UNICEF y otros organismos internacionales mantienen operativos sanitarios para contener la propagación del virus y reforzar la atención en las comunidades afectadas.