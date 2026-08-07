Trump analiza emitir un decreto sobre la vacunación infantil y reabre el debate

La administración de Donald Trump está considerando emitir una orden ejecutiva sobre vacunas y autismo que podría publicarse la próxima semana. La iniciativa estaría motivada por el interés del republicano en tomar medidas adicionales sobre esta neurodivergencia.

Este dato trascendió de una fuente familiarizada con la administración, en diálogo con la agencia Reuters. Bajo la conducción del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., la administración impulsó nuevos estudios sobre vacunas y autismo a pesar de que investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas, que implicaron la participación de millones de personas, concluyeron que no existe un vínculo creíble.

"El presidente Trump ha sido claro: EEUU debe tener el mejor calendario de vacunación infantil del mundo", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

"La Administración mantiene su firme compromiso de cumplir con esta prioridad presidencial mediante la ciencia de referencia para los innumerables padres cuyas preguntas e inquietudes sobre las vacunas han sido ignoradas o ridiculizadas", continuó el texto.

La insistencia de Trump en emitir esta orden ejecutiva se produjo incluso cuando sus propios asesores políticos instaron a Kennedy a mantenerse al margen de los temas relacionados con las vacunas hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, por temor a perjudicar a los republicanos.