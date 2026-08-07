El calor golpea a Alemania con miles de muertes

Alemania acumula unas 11.900 muertes relacionadas con las altas temperaturas en lo que va de 2026, según las estimaciones actualizadas del Instituto Robert Koch (RKI).

Las olas de calor registradas durante el verano europeo tuvieron un fuerte impacto entre los adultos mayores, el grupo más vulnerable frente a las temperaturas extremas y las complicaciones asociadas a enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Uno de los períodos más críticos ocurrió entre el 22 y el 28 de junio. Durante esa semana, marcada por temperaturas que superaron los 40 grados en distintas regiones, el RKI estimó alrededor de 4.310 muertes atribuibles al calor.

Las cifras no corresponden únicamente a fallecimientos en los que el calor figura como causa directa. El organismo realiza sus estimaciones a partir del exceso de mortalidad observado durante períodos de temperaturas elevadas y lo compara con los valores habituales para esa época del año.

El fuerte impacto sanitario volvió a poner en discusión las medidas de adaptación frente a las olas de calor, especialmente en hospitales, residencias de adultos mayores y ciudades con escasos espacios verdes o lugares de sombra.

Las autoridades sanitarias advierten que los episodios de temperaturas extremas representan un riesgo creciente para la salud pública en Europa, con especial impacto entre las personas mayores y quienes padecen enfermedades preexistentes.