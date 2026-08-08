Murió Jorge Messi, el pilar fundamental en la vida y la carrera de Lionel

El empresario y representante deportivo Jorge Messi falleció en la ciudad de Rosario a los 68 años de edad, tras permanecer internado en un sanatorio local debido a una enfermedad prolongada.

Su estado de salud se había deteriorado sensiblemente en los últimos meses, según reportó el medio Infobae. Formado como técnico químico y con un pasado como futbolista en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, asumió la gestión integral de la carrera de su hijo desde sus primeros pasos en el deporte.

Su intervención resultó determinante a fines de los años noventa para destrabar la incorporación al Barcelona y garantizar el tratamiento hormonal que el jugador requería a los 13 años. A lo largo de la trayectoria del capitán de la Selección Argentina, mantuvo un perfil bajo ante la opinión pública mientras lideraba la estructura administrativa y el sostén familiar del deportista.