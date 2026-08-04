Alertan por el mascotismo de animales silvestres: "El daño que hacemos es enorme"

El ‘mascotismo’ de animales silvestres continúa siendo una problemática en Salta, así lo expresó el integrante de la Estación de Fauna Autóctona, Cristian Baravalle, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries. "Desgraciadamente hay gente que tiene en su hogar animales que piensa que son bonitos y que los puede domesticar. El animal silvestre siempre tiene la tendencia, no de atacar, sino de defenderse", afirmó.

El especialista señaló que, a lo largo de los años, el organismo intervino en numerosos procedimientos para rescatar fauna mantenida en cautiverio. "Hemos secuestrado pumas en casas, monos, reptiles, boas y tortugas. Son animales que, cuando son chiquitos, parecen hermosos y la gente cree que puede tenerlos como mascota", sostuvo.

Como ejemplo, recordó el caso de dos yacarés que fueron capturados en la zona de las Tres Palmeras lejos de su hábitat, lo que reaviva la hipótesis del mascotismo. "Cuando nacen los yacarés miden 10 o 15 centímetros parecen inofensivos, pero pueden llegar a medir entre tres y cuatro metros y nunca dejan de crecer. Muchas veces la gente los trae de manera inconsciente y después no sabe qué hacer con ellos", explicó.

Baravalle remarcó que retirar un ejemplar de la naturaleza tiene consecuencias que van más allá del cautiverio. "Desde el punto de vista ecológico, ese animal está muerto, porque deja de cumplir el rol que tiene en el ambiente y es separado de sus congéneres", indicó.

Ante esta situación, recomendó que quienes encuentren fauna silvestre eviten manipularla o intentar llevarla a sus casas. "Hoy todos tenemos un celular. Nosotros decimos hacer una 'cacería fotográfica', es decir sacar una foto y dejar al animal en su ambiente. No hay que agarrarlo ni sacarlo del lugar donde vive", enfatizó.

Finalmente, destacó que las campañas de educación ambiental comenzaron a generar cambios, especialmente entre los más jóvenes. "Estamos trabajando mucho en las escuelas porque los chicos son quienes pueden cambiar esta realidad. Queremos que entiendan que los animales silvestres pertenecen a la naturaleza y no al cautiverio", concluyó.