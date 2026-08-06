El Materno Infantil abrirá el Mes de las Infancias con un abrazo simbólico

El Hospital Público Materno Infantil realizará este viernes 7 de agosto, desde las 9.30, un abrazo simbólico para dar inicio al Mes de las Infancias. La propuesta, abierta a toda la comunidad, se desarrollará en el ingreso principal del nosocomio e incluirá espectáculos musicales, juegos, sorpresas y distintas actividades solidarias.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, la jefa del área de Apoyo Comunitario, Mabel Plaza, explicó que la iniciativa busca reunir a las personas que habitualmente acompañan el trabajo del hospital.

Durante la jornada también estará presente el Centro Regional de Hemoterapia con una unidad móvil para recibir donaciones de sangre destinadas a los pacientes del hospital. Además, habrá un espectáculo a cargo de la batucada de la Policía de Salta para acompañar las actividades recreativas.

Plaza recordó que el hospital mantiene durante todo el año distintas campañas solidarias para asistir a las familias que llegan desde el interior de la provincia. "Contamos con un ropero comunitario y recibimos donaciones de ropa para quienes muchas veces llegan solo con lo puesto. Las necesidades son muy grandes y el acompañamiento de la comunidad siempre es importante", expresó.

En el marco del Mes de las Infancias también se lanzó la campaña "Banderitas de amor", que invita a vecinos e instituciones a confeccionar un cuadrado de tela de 40 por 40 centímetros con mensajes, dibujos o palabras de aliento para los niños internados.

"Queremos unir todas esas banderitas y, al finalizar el mes, realizar un gran abrazo al hospital con ese símbolo de acompañamiento para nuestros pacientes", explicó Plaza. Las telas podrán entregarse hasta el 24 de agosto en una caja ubicada en el ingreso principal del Materno Infantil.