Cannabis medicinal: convocan a una reunión para debatir su implementación en Salta

El Consejo Asesor de Cannabis Medicinal realizará una reunión abierta el próximo viernes 14 de agosto, a las 10, en el Concejo Deliberante de Salta (Avenida Líbano 891). La convocatoria está dirigida a pacientes, profesionales de la salud, organizaciones e interesados en la temática que deseen aportar su mirada al proceso de reglamentación e implementación del uso medicinal del cannabis en la ciudad.

"La idea es darle un marco normativo y también seguridad a la gente sobre cómo y qué usar. El cannabis medicinal ya se está utilizando, pero hace falta ordenar y dar claridad a todo el proceso", explicó la investigadora del CONICET-UNSa y doctora en Ingeniería en Biotecnología, Norma Moraga, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Moraga recordó que el Consejo ya tuvo un primer encuentro en el que se definieron sus objetivos y el funcionamiento general. La reunión del 14 de agosto marcará el inicio del trabajo sobre la reglamentación y estará abierta a quienes quieran participar del debate, aunque no integren formalmente el organismo.

"La idea es que nadie quede afuera. Queremos que las personas puedan acercarse, expresar sus puntos de vista e intercambiar experiencias para que las decisiones respondan a las necesidades reales", señaló.

La investigadora indicó que uno de los principales desafíos es garantizar que quienes cuentan con una indicación médica puedan acceder a productos de calidad y con respaldo sanitario. "Hoy una persona puede obtener la prescripción e inscribirse en el Reprocann, pero después aparecen otras preguntas: dónde conseguir el producto, cómo acceder a un centro de dispensa o qué garantías existen sobre su calidad medicinal. Todo eso es lo que necesitamos articular", sostuvo.

Actualmente, el Consejo Asesor está integrado por representantes de organizaciones sociales, profesionales del derecho, médicos, especialistas de la Universidad Nacional de Salta y del CONICET, con el objetivo de aportar una mirada científica y técnica al desarrollo de políticas públicas vinculadas al cannabis medicinal.

"Podemos tener leyes y reglamentos muy buenos, pero el desafío es que sean aplicables y respondan a la realidad de Salta. Ese es el trabajo que buscamos construir entre todos", concluyó Moraga.

La investigación científica y el desarrollo de la ley

Moraga destacó que el desarrollo del cannabis medicinal en Argentina estuvo acompañado por el avance de la investigación científica y la sanción de un marco legal que permitió ampliar su uso terapéutico. En ese sentido, explicó que desde la Universidad Nacional de Salta y el CONICET trabajan en la formación de profesionales y en la generación de evidencia científica sobre sus aplicaciones.

"La evidencia científica sigue creciendo porque hoy se investigan nuevas patologías para las que el cannabis puede ser utilizado. El primer gran respaldo llegó con la epilepsia refractaria, que fue la enfermedad que abrió la puerta a la ley en 2017, con muchos avances y retrocesos, porque también el color del gobierno lo hace, pero la suma da positivo por ahora”, concluyó.