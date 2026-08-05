La Iglesia celebra la visita de León XIV

La gira del Papa León XIV comprenderá Uruguay, Argentina y Perú, tras recibir la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países. En el caso argentino, el itinerario incluye la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

En diálogo con Pelo y Barba, Oscar Ossola, explicó el por qué de los destinos: Buenos Aires debía formar parte del recorrido por ser la capital del país, mientras que Luján fue incluida por tratarse de la patrona de la Argentina y Córdoba por su importancia histórica y ubicación geográfica.

Existía la expectativa de que el Pontífice visitara una provincia del norte, como Salta o Santiago del Estero, pero el tiempo disponible para la visita a la Argentina limitó la posibilidad de incorporar más destinos.

Respecto al sentido del viaje, sostuvo que la presencia del Papa tiene como objetivo "confirmar en la fe y en la esperanza al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad". Llega como un mensaje de aliento para las comunidades, las familias y las parroquias, además de recordar el carácter universal de la Iglesia Católica.

También destacó que la Conferencia Episcopal Argentina difundió una oración bajo el lema "Bienvenido, papa León, peregrino de la paz", y consideró que ese mensaje debe interpretarse como un llamado permanente a la paz y a la esperanza.

En su gira permanecerá más tiempo en Perú, donde visitará, entre otras ciudades, Chiclayo, diócesis en la que desarrolló gran parte de su ministerio pastoral, además de Cusco y Pucallpa, con el objetivo de recorrer distintas realidades del país.