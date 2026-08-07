Lámparas de calor en La Bombonera para recuperar el césped

Boca Juniors incorporó un sistema de lámparas de calor y luz artificial para acelerar la recuperación del césped de La Bombonera, luego de las intensas lluvias que afectaron el campo de juego durante las últimas semanas.

La tecnología apunta especialmente a los sectores que reciben menos luz solar por la estructura del estadio. El área más comprometida se encuentra junto a los palcos preferenciales, donde la sombra permanente dificulta el crecimiento uniforme del pasto.

El sistema permite aportar calor y radiación lumínica para estimular la fotosíntesis y favorecer la regeneración del césped cuando las condiciones climáticas no acompañan.

La incorporación forma parte de una serie de trabajos realizados durante el receso, que también incluyeron el reemplazo de panes de césped, mejoras en el suelo y obras de drenaje para reducir el riesgo de anegamientos.

Debido al estado del terreno, Boca trasladó algunos partidos como local al estadio de Huracán para ganar tiempo y completar las tareas antes del regreso a Brandsen 805.

Con estas obras, el club busca dejar el campo de juego en condiciones óptimas para la competencia oficial y evitar que las lluvias vuelvan a generar problemas en uno de los sectores más sensibles del estadio.