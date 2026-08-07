Claudio Tapia y el futuro de la Selección Argentina: “Mi plan A, B y C es Scaloni"

El presidente de la AFA dejó en claro que no buscará a ningún entrenador y expresó que lo único que tiene en mente es la continuidad del “Gringo”, quien tiene contrato hasta diciembre.
Deportes07/08/2026

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El entrenador nacional asumió como interino en 2018 (luego de haber sido parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y el fracaso del Mundial de Rusia) y, tras ser ratificado, escribió una era dorada para el país.

"Lo quiero mucho al Gringo. Él vivió momentos duros acá", expresó Chiqui. Además, aseguró que tiene una "relación de ida y vuelta" constante con el técnico oriundo de Pujato.

Tapia afirmó que "cada uno tiene sus tiempos para hacer sus duelos" y piensa que podrá convencerlo de continuar en la Selección Argentina: "Todos queremos que Scaloni siga. Había conversaciones muy avanzadas".

Incluso, el Chiqui reveló que no piensa en ninguna otra alternativa por si el entrenador desea ponerle fin al histórico ciclo tras ocho años al frente del conjunto nacional: "Mi plan A, B y C es Scaloni".

Por otra parte, el mandatario afirmó que en esta etapa "la gente se identificó con un grupo" y que "nunca el pueblo tuvo tantas alegrías como con esta Selección". Y añadió: "Quizás mi acierto fue elegir quién comanda a la Selección y sostenerlo".

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