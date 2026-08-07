Juventud Antoniana busca su primer triunfo en el Nonagonal ante Alvarado

Juventud Antoniana afrontará esta noche un compromiso de gran importancia en su camino dentro del Nonagonal del Torneo Federal A. Desde las 22, el conjunto dirigido por Sergio Maza recibirá en el estadio Padre Ernesto Martearena a Alvarado de Mar del Plata, con la obligación de hacerse fuerte como local para seguir sumando en la lucha por el ascenso.

El Santo llega a este encuentro luego de un valioso empate sin goles conseguido en Bahía Blanca frente a Olimpo, uno de los candidatos de la zona. Ese resultado dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico y ahora el equipo buscará hacerlo valer con un triunfo ante su gente.

Para este compromiso, Juventud tendrá una baja sensible. El capitán Martín Esparza deberá cumplir una fecha de suspensión tras alcanzar el límite de cinco tarjetas amarillas, por lo que el cuerpo técnico deberá reorganizar el mediocampo para suplir una pieza clave tanto en la recuperación como en la conducción del equipo.

Del otro lado estará Alvarado de Mar del Plata, un rival que también aspira a pelear por los primeros puestos del Nonagonal y que intentará llevarse un resultado positivo de Salta para mantenerse en la conversación por el ascenso.

El encuentro será controlado por el árbitro cordobés Billone Carpio, quien impartirá justicia en un partido que promete ser intenso, con dos equipos que necesitan sumar para consolidarse en esta etapa decisiva del campeonato.

Con el respaldo de su público y la ilusión intacta, Juventud Antoniana buscará esta noche dar un paso importante en el Martearena y conseguir su primera victoria en el Nonagonal, manteniendo el invicto tras el empate obtenido en Bahía Blanca.