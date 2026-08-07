Diego Forlán vuelve a la CelesteFranco Mastantuono llegó a Florencia para sumarse a la Fiorentina

Franco Mastantuono viene de tener una primera temporada en Europa lejos de lo esperada. Alejado de destacadas actuaciones y del rodaje esperado ya sea con Xabi Alonso como con Álvaro Arbeloa,

Mediante un acuerdo para compartir el 50% del pago del salario entre Real Madrid y Fiorentina, el ex mediocampista de River de 18 años pasa al fútbol italiano cedido por una única temporada y sin opción de compra, con el objetivo de mejorar su curva de progreso en el fútbol de alto nivel en el "Viejo Continente".

Siguiendo los pasos de otros compatriotas, el oriundo en Azul busca hacerse un lugar como figura en la Serie A, al tiempo que ya ilusiona a los hinchas de la "Fiore". Este jueves arribó a suelo itálico y una multitud de seguidores de la "Viola" lo recibió en el aeropuerto, esperanzado en tener en el argentino a una joya que mejore su desempeño en cancha en su año de centenario.