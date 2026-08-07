La música se une para ayudar a Fundación HOPE en un concierto solidario

La música de cámara será protagonista de una jornada solidaria el próximo sábado 8 de agosto, cuando el Foyer del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia reciba un concierto a beneficio de la Fundación H.O.Pe., institución que acompaña a niños, adolescentes y jóvenes con cáncer, además de brindar contención a sus familias.

El recital se desarrollará de 12 a 13, en Zuviría 70, y tendrá un bono contribución de $10.000. Lo recaudado será destinado a fortalecer el trabajo que la fundación realiza diariamente.

La iniciativa nació de José Aguilar, un joven clarinetista salteño que actualmente cursa Música y Relaciones Internacionales en la Universidad Northwestern, en Chicago. Gracias a una beca del Instituto Buffett llegó a Salta para desarrollar un proyecto de servicio comunitario y eligió trabajar junto a la Fundación H.O.Pe.

"Siempre me llamó la atención la fundación. Vengo de una familia de médicos y me encantan los niños. Mi idea era ayudar a la comunidad desde ese lugar", relató Aguilar en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

La idea del concierto surgió después de participar en una fiesta de cumpleaños organizada por la institución para los chicos. "Ese día toqué el clarinete y ahí nació la idea. Pensé que era una locura porque convocar a músicos tan ocupados para un concierto solidario parecía imposible, pero todos hicieron que fuera una realidad", recordó.

El proyecto rápidamente encontró el respaldo de la violinista Inga Iordanishvili, directora de la Camerata Stradivari, quien no dudó en sumarse a la propuesta.

“Fue una sorpresa conocer a José porque es lo que trabajo con los chicos, lo que busco en los músicos: la humanidad. Esta es nuestra misión, nuestro arte es para la gente y debemos aportar a la sociedad”, expresó.

Iordanishvili destacó que la música también puede convertirse en una herramienta de transformación. "Sé que una buena energía, una buena predisposición y una buena música pueden cambiar rotundamente un momento. Eso es lo que queremos transmitir con este concierto", afirmó.

El concierto

Además de José Aguilar en el clarinete e Inga Iordanishvili en el violín, participarán Milagros Boso Galli en piano y Romina Andrea en canto.

El repertorio incluirá obras para violín, clarinete y piano de compositores como Aram Jachaturián, Darius Milhaud, Franz Schubert y un tango contemporáneo del compositor Miguel de Aguilar.