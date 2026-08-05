Deudas alimentarias: retenciones, embargos y restricciones

La jueza de primera instancia de Personas y Familia de Tartagal, Carmen Julia, explicó cómo se determina una cuota alimentaria y qué herramientas pueden utilizarse cuando el progenitor obligado no cumple con el pago.

En diálogo con Aries, indicó que cuando la persona trabaja en relación de dependencia, se puede ordenar a la empresa que retenga directamente del sueldo el porcentaje fijado. En cambio, si tiene ingresos informales o trabaja de manera independiente, la cuota puede establecerse tomando como referencia el salario mínimo, vital y móvil u otros parámetros definidos judicialmente.

Se recordó que la legislación también permite reclamar la cuota a los abuelos paternos o maternos, aunque aclaró que se trata de una responsabilidad subsidiaria. Además, el incumplimiento puede derivar en la ejecución de bienes y en la incorporación del deudor al registro del Poder Judicial.

También se mencionó un caso ocurrido en diciembre del año pasado, en el que el progenitor trabajaba de manera informal como conductor. Ante la falta de pago, la Justicia dispuso que no pudiera obtener o renovar la licencia de conducir y le prohibió salir de la provincia de Salta.

Según explicó, esas restricciones buscan presionar al deudor para que cumpla con una obligación destinada a garantizar los derechos de una persona menor de edad. “Es un tema muy sensible porque los destinatarios son personas vulnerables”, remarcó.