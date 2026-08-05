Firmas falsas para cobrar al IPS: Falú sigue sin respuestas a nueve meses de la denuncia

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El cardiólogo salteño Edmundo Falú advirtió que la falsificación de su firma y su sello para atribuirle prácticas médicas facturadas al IPS podría formar parte de una maniobra más amplia que habría afectado a otros profesionales.

En N&N por Aries, relató que todavía no recibió novedades sobre la investigación iniciada en 2025, pese a que su denuncia derivó en cuatro allanamientos vinculados al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).

Falú afirmó que el propio Instituto Provincial de Salud de Salta lo convocó luego de detectar órdenes con su nombre y una firma que no reconocía. En algunos casos, las prácticas correspondían a pacientes que nunca había atendido y a patologías ajenas a su especialidad.

Una denuncia que derivó en allanamientos

La causa comenzó tras la denuncia penal presentada por Falú el 19 de agosto de 2025, luego de recibir fotografías de documentación con su sello y una firma presuntamente apócrifa.

El 4 de octubre amplió la presentación y aportó actas del IPS vinculadas con controles de facturación y una auditoría interna. También entregó un detalle de las prácticas atribuidas a su nombre durante 2024 y 2025.

El IPS presentó su propia denuncia contra responsables del IMAC después de detectar irregularidades en la facturación de junio de 2025.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

El 21 de noviembre, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes vinculadas con el instituto. Durante los operativos se secuestró documentación y se copiaron datos de sus sistemas informáticos.

Prácticas cargadas como si las hubiera pedido Falú

Según el informe de los investigadores, personal del IMAC habría cargado en el sistema relacionado con el IPS prácticas, estudios e intervenciones falsas atribuidas al cardiólogo.

También se habrían confeccionado órdenes con firmas y sellos falsificados para darles apariencia de documentos auténticos y presentarlas posteriormente para el cobro.

Falú declaró ante la Fiscalía que nunca tuvo relación laboral ni contractual con el instituto y que desconocía la documentación emitida a su nombre.

“No es un hecho aislado”

Durante la entrevista, el médico sostuvo que otros profesionales habrían detectado maniobras similares.

Mencionó el caso de una fisioterapeuta, una neuróloga y otros colegas cuyas firmas también habrían sido utilizadas para generar pedidos médicos.

“Esto no es un hecho aislado”, aseguró. También remarcó que el IPS conocía la existencia de esas irregularidades porque desde el organismo surgieron las citaciones a los profesionales para reconocer las firmas.

Falú explicó que realizó la denuncia para proteger su matrícula, su sello y su nombre profesional. Sin embargo, afirmó que desde su declaración en la Fiscalía no volvió a ser convocado.

Tampoco recibió una respuesta del Colegio Médico, donde presentó una denuncia por el uso indebido de sus datos profesionales.

Hasta el momento, según explicó Falú, no fue informado sobre imputaciones, resultados de los allanamientos ni avances posteriores en el expediente.