Salta votó dividida en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Los tres senadores nacionales por Salta votaron divididos la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza, respaldaron la iniciativa, mientras que Flavia Royón, de Primero los Salteños, votó en contra.

La definición se produjo después de que el Gobierno nacional retirara dos de los capítulos que habían generado mayor rechazo: las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales y a la Ley de Manejo del Fuego. Sin esos puntos, el proyecto quedó concentrado en cambios vinculados con desalojos, expropiaciones y registros inmobiliarios.

La iniciativa consiguió media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. La votación también dejó expuesta la diferencia política entre los representantes salteños: los dos legisladores libertarios acompañaron al oficialismo nacional y Royón se ubicó entre los votos negativos.