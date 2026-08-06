Bullrich culpó a Lula por la crisis diplomática, pero le pidió el regreso del embajador brasileño

La senadora Patricia Bullrich cuestionó las decisiones de Luiz Inácio Lula da Silva en medio de la crisis diplomática y dejó de lado los repetidos insultos del presidente Javier Milei. La jefa de la bancada de LLA en el senado luego bajó el tono con un pedido directo al mandatario brasileño: “Le pido por favor a Lula que vuelva el embajador a la Argentina”. La dirigente oficialista reclamó preservar la relación entre ambos países y separar las diferencias políticas de los vínculos institucionales.

El conflicto comenzó después de que Brasil decidiera retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, tras los insultos de Javier Milei contra Lula durante su visita a Brasil, donde respaldó la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en las elecciones brasileñas.

Durante la sesión del Senado en la que se debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Bullrich respondió a los cuestionamientos de la oposición por la tensión con Brasil y acusó al gobierno de Lula de medir con “distinta vara” las intervenciones políticas.

Bullrich cuestionó a Lula por la crisis diplomática con Brasil

“Cuando Lula visitó a Cristina Kirchner en su domicilio, no hubo una sola reacción nuestra”, afirmó Bullrich. La senadora hizo referencia al encuentro que el mandatario brasileño mantuvo con la expresidenta en su departamento de Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad.

Además, cuestionó que el respaldo de Lula a candidatos de otros países sea considerado una expresión política válida, mientras que el apoyo de Milei a Bolsonaro sea interpretado como una intromisión. Lo que omitió es que al momento de visitar a CFK, ella ya no era candidata.

“Si el presidente de Brasil apoya e invita a un candidato argentino, eso no es intromisión. Pero si nuestro presidente va a la campaña de Bolsonaro, sí lo es. Midamos todos con la misma vara”, sostuvo.

Bullrich también señaló que el gobierno argentino permitió que Lula visitara a Cristina Kirchner, mientras que Milei no pudo encontrarse con Jair Bolsonaro en Brasil por las restricciones judiciales que pesan sobre el exmandatario, condenado por haber intentado un golpe de Estado.

El pedido de Bullrich: separar la pelea política del vínculo comercial

Después de cuestionar a Lula y defender a Milei, la exministra de Seguridad buscó bajar la tensión y pidió al gobierno brasileño que restablezca la relación diplomática. “Le pido por favor a Lula que vuelva el embajador a la Argentina”, afirmó la senadora, al destacar la importancia del vínculo entre ambos países.

Bullrich remarcó que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y sostuvo que las diferencias políticas no deben afectar las relaciones institucionales. “Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre”, señaló.

Al mismo tiempo, cuestionó el tono utilizado por Milei en sus críticas contra Lula y consideró que “no está bueno escalar en el lenguaje”. “Tengo mis razones para pensar que el vocabulario hay que cuidarlo”, afirmó, aunque evitó atribuirle al ultraderechista la responsabilidad por la decisión diplomática de Brasil.

Página12