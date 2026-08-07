El Senado sancionó la ley de propiedad privada, pero el oficialismo tuvo que retirar el Manejo del Fuego

La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con una votación ajustada de 37 votos afirmativos contra 33 negativos. La iniciativa parlamentaria busca acelerar la restitución de inmuebles usurpados mediante juicios sumarísimos y fijar nuevos límites a las expropiaciones estatales.

El oficialismo llegó al recinto con un dictamen recortado tras retirar previamente el capítulo sobre extranjerización de tierras por presión de los gobernadores. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la bancada libertaria tampoco logró consolidar los votos para modificar la Ley de Manejo del Fuego debido al rechazo de bloques dialoguistas de la UCR, el PRO y provincias aliadas, quienes se negaron a levantar las restricciones sobre terrenos incendiados.

Durante la etapa de cierres, la senadora oficialista Patricia Bullrich defendió la propuesta al argumentar que la norma protegerá el patrimonio de los ciudadanos frente a ocupaciones ilegales. En contraste, el jefe del interbloque justicialista, José Mayans, fundamentó el rechazo de la bancada opositora al calificar de inconstitucionales los cambios introducidos sobre el régimen de expropiaciones.