La CNV duplicó el límite para emitir fideicomisos sin revisión previa

El organismo elevó de 7 millones a 15 millones de UVA el límite para acceder a un régimen automático.
Economía06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Comisión Nacional de Valores amplió el universo de fideicomisos financieros y fondos cerrados que podrán acceder a una autorización automática de oferta pública.

La modificación fue publicada mediante las resoluciones generales 1159/2026 y 1160/2026.

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Entre los cambios, la CNV elevó de 7 millones a 15 millones de UVA el monto máximo permitido para utilizar el procedimiento simplificado. También redujo las emisiones previas exigidas para acceder al régimen de emisores frecuentes.

En estos casos, el organismo no realizará una revisión previa de los prospectos ni emitirá opinión sobre la documentación presentada. La responsabilidad sobre la veracidad de la información recaerá en los administradores y participantes de cada operación.

La CNV conservará sus facultades de fiscalización y podrá aplicar sanciones ante errores o incumplimientos.

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