El Banco Central renovó por cinco años el swap de monedas con China por US$ 19.000 millones
Economía05/08/2026
El intercambio de monedas vencía este jueves. Se extenderá hasta 2031. Representa cerca del 40% de las reservas brutas del BCRA.
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