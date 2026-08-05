El Banco Central renovó por cinco años el swap de monedas con China por US$ 19.000 millones

El nuevo convenio extiende el plazo de vigencia del acuerdo de tres a cinco años, una modificación que, de acuerdo con el organismo, permitirá “brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”.

La renovación mantiene vigente la activación del tramo del swap por 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$ 5.000 millones, que había sido acordada a comienzos de 2023. Según el BCRA, esos fondos continuarán disponibles como "respaldo para la estabilidad financiera del país" y como mecanismo de apoyo al comercio y la inversión bilateral entre Argentina y China.

El acuerdo de intercambio de monedas entre ambos bancos centrales había sido firmado por primera vez en 2009 y, desde entonces, fue renovado en distintas oportunidades. El BCRA destacó que la nueva extensión “afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones” y la relación mantenida durante los últimos 17 años.

El swap con China forma parte de las herramientas de liquidez internacional con las que cuenta el Banco Central. El tramo activado por unos US$ 5.000 millones fue utilizado en parte durante los últimos años para reforzar las reservas internacionales y afrontar compromisos externos, aunque una porción significativa ya había sido cancelada.

La posibilidad de extender el acuerdo ya había sido mencionada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante una conferencia de prensa realizada a mediados de mayo. En esa oportunidad, el funcionario explicó que las conversaciones con las autoridades chinas estaban en curso y señaló que la intención era “hacerlo con los mismos términos”. Bajo ese esquema, la renovación contemplaba originalmente un plazo de tres años, hasta 2029, aunque finalmente tendrá lugar hasta 2031.

Desde el inicio de este tipo de acuerdos de intercambio de monedas, en 2009, las condiciones financieras, como la tasa de interés y otros aspectos del contrato, se mantienen bajo reserva. El mecanismo fue ampliado posteriormente en 2014 y 2015.

Bausili también había indicado que “el tramo activado sigue siendo el mismo” y que las condiciones acordadas en 2025, cuando se extendió el entendimiento vigente, otorgaban “completa flexibilidad”. Según explicó entonces, esas condiciones continuaban sin modificaciones.

Las negociaciones para la renovación del swap incluyeron un viaje de Bausili a Shanghai, donde mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Popular de China, Pan Gongsheng. La reunión se realizó en el marco de un simposio de banqueros centrales y no estuvo enfocada exclusivamente en el acuerdo de intercambio de monedas.

El funcionamiento del swap establece que el monto total del acuerdo se contabiliza como un activo dentro de las reservas internacionales del Banco Central, aunque esos fondos no quedan disponibles para su uso inmediato.

Para acceder efectivamente a una parte de esos recursos, el BCRA debe activar un tramo específico del acuerdo, lo que implica un esquema de devolución con plazos y condiciones determinadas. Desde ese momento, el monto utilizado pasa a registrarse como un pasivo dentro del balance de la autoridad monetaria.