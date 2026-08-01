La Odisea superó los US$600 millones y pelea por la cima en Argentina

La película de Christopher Nolan disputa el liderazgo con Toy Story 5 y ya convocó a casi 150 mil espectadores en el país.
Cultura & Espectáculos01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Odisea superó los US$600 millones de recaudación mundial y se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026. La producción logró el mejor estreno de la carrera de Christopher Nolan, con US$264,1 millones durante su primer fin de semana.

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La Agencia Noticias Argentinas indicó que en el país vendió 147.297 entradas durante su primer fin de semana completo y quedó detrás de Toy Story 5, aunque logró disputar el liderazgo durante varias jornadas.

La película, protagonizada por Matt Damon, tuvo un presupuesto estimado de US$250 millones y fue filmada íntegramente con cámaras IMAX y escenarios reales de distintos países.

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