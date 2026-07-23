La Semana de Cine de Salta festeja sus 30 ediciones con estrenos y figuras invitadas

Del 6 al 14 de agosto, se realizará en Salta la 30° edición de la Semana de Cine. La programación incluirá películas argentinas e internacionales, la tradicional sección Mirada Salteña, charlas, talleres, un set de filmación en vivo e invitados especiales, en una edición que celebrará tres décadas ininterrumpidas de este encuentro cultural.

"Son 30 ediciones que se hicieron de manera ininterrumpida a lo largo de todos estos años, y eso hace que sea una de las muestras cinematográficas, uno de los festivales cinematográficos con más antigüedad en Argentina", destacó el director de Audiovisuales de la Provincia, Federico Casoni, en diálogo con Aries.

Como cada año, la programación combinará producciones internacionales con una selección de cine argentino y estrenos especialmente pensados para el público salteño.

"Vamos a tener proyecciones de muchas producciones de Salta. Eso está diseñado para que tenga el prime time del festival, que es el fin de semana, para que el público pueda ver toda la producción que se hace acá en nuestra provincia", afirmó.

En ese sentido, remarcó que muchas de esas obras ya recorrieron festivales internacionales, aunque todavía son poco conocidas por el público local. "Muchas veces desconocemos que son producciones de acá. Entonces la Semana del Cine también es una vidriera para todo eso", agregó.

La programación también contará con la presencia de figuras destacadas de la industria. Entre ellas estará la actriz y directora Valeria Bertuccelli, quien llegará a Salta para presentar su última película y participar de una clase abierta sobre su trayectoria. Además, estarán presentes el director Martín Rejtman y el actor tucumano Sergio Prina, junto a otros invitados que participarán de las distintas actividades previstas durante el festival.

Por otra parte, la organización trabaja para que la propuesta también llegue a municipios del interior provincial. "Estamos hablando con la gente de Tartagal, de Cafayate y de Rosario de la Frontera. A veces es difícil hacerlo coincidir con las fechas del festival, pero la propuesta la van a poder hacer dentro de esos días o cuando cada municipio lo considere", explicó Casoni.

Catálogo y programación completa, próximamente en www.saltacine.gob.ar.