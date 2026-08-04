Dos de cada tres argentinos no llegan al día 20 y la deuda ya forma parte del ingreso

El analista de Centric Consultora, Claudio Montiel, analizó el nuevo canal periodístico del Grupo Perfil, el creciente endeudamiento de las familias argentinas y advirtió que cada vez más hogares recurren al crédito para cubrir gastos esenciales ante la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

Según el último informe elaborado por la consultora, una proporción cada vez mayor de personas no logra llegar a fin de mes con sus ingresos habituales. Para Montiel, este fenómeno refleja un deterioro de la economía cotidiana y explica por qué la deuda dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en una fuente habitual de financiamiento de los hogares.

Al presentar los resultados del relevamiento, Montiel explicó: "Hace ya bastante tiempo venimos preguntando a qué fecha llegan con los ingresos. Más o menos siempre era el 50 o 60%, pero este mes se disparó al 66% de gente que te dice que no supera el día 20 del mes".

El deterioro también alcanza a quienes enfrentan dificultades mucho antes de esa fecha. "Tenemos un 12% de gente que te dice que no llega al 5 del mes y un 10% más que no supera el día 10. Lo que estamos viendo es una situación realmente complicada en términos de ingresos".

Para Montiel, el cambio más significativo no está únicamente en la cantidad de personas endeudadas, sino en el nuevo rol que cumple el crédito dentro de la economía de los hogares. "La deuda, que creo que es lo más interesante en esto, se ha vuelto parte del ingreso de las familias. Ya no es la deuda para comprarme algo o para zafar en un momento; ya es parte de los ingresos, con tasas de interés que están en niveles exorbitantes".

El especialista describió una secuencia que refleja el deterioro financiero de muchas familias. Primero buscan incrementar sus ingresos, luego incorporan nuevos empleos o plataformas de trabajo y, finalmente, cuando esas alternativas tampoco alcanzan, dejan de pagar sus compromisos financieros.

"Cuando ya veo que no puedo pagar las deudas, consigo otro trabajo; cuando ya no me alcanzan los trabajos que tengo, salgo a manejar un Uber o una aplicación. Cuando ya todo eso no me alcanza, dejo de pagar las deudas y empiezo a ver que las tasas de morosidad se disparan".

Créditos para comprar alimentos y una economía al límite

Montiel advirtió que el endeudamiento ya no responde a proyectos de consumo o inversión, sino a necesidades básicas de subsistencia, una situación que incrementa la vulnerabilidad social. "Estamos en una situación casi límite de familias que están entre la espada y la pared".

Como ejemplo de esa realidad, señaló el crecimiento de préstamos de muy bajo monto con costos financieros extremadamente elevados. "Me meto en una aplicación que me cobra 180% de costo financiero total para darme un préstamo de 20.000 pesos para comprar fideos; esa es la situación de la micro que quizás no estamos viendo".

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