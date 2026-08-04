Bisceglia apeló su condena por la causa de narcotráfico en Villa Las Rosas

La defensa de Francisco Bisceglia, exagente del Servicio Penitenciario condenado en la causa por presuntas maniobras de narcotráfico en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas, confirmó que la sentencia fue recurrida mediante un recurso de casación y espera que el Tribunal de Impugnación revise el fallo.

La abogada del condenado cuestionó la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y rechazó que se haya desarticulado una organización narcocriminal que operaba desde el penal. Además, sostuvo que el propio tribunal reconoció en la sentencia que no existían pruebas directas que vincularan a su defendido con la comercialización de estupefacientes.

Según la letrada, durante la investigación se realizaron allanamientos, peritajes sobre teléfonos celulares y análisis patrimoniales sin que se obtuvieran elementos que acreditaran la acusación. También remarcó que las cámaras de seguridad del Servicio Penitenciario no registraron pruebas de una presunta actividad ilícita y cuestionó que la condena se apoyara, a su entender, en testimonios de personas privadas de la libertad.

Por último, señaló que la defensa espera que el Tribunal de Impugnación analice la situación particular de Bisceglia y revise la sentencia, al considerar que no todos los imputados deben recibir el mismo tratamiento dentro de una causa con múltiples acusados.