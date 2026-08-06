Ecuador y Colombia, las nuevas escalas de Milei

El Presidente se reunirá con Daniel Noboa, firmará acuerdos bilaterales y participará de encuentros empresariales. Luego asistirá en Cali a la asunción de Abelardo de la Espriella.

Javier Milei inicia este jueves una gira por Ecuador y Colombia con una agenda centrada en fortalecer vínculos políticos y comerciales con gobiernos de la región.

El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La primera escala es Quito, donde será recibido por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet.

Ambos mandatarios mantendrán una reunión bilateral y encabezarán la firma de acuerdos de cooperación entre Argentina y Ecuador. Milei también participará de un encuentro con representantes de las cámaras automotrices, mientras que Quirno asistirá a la apertura de un foro económico.

Luego viajará a Cali para participar de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

Con la gira, el Gobierno busca consolidar alianzas políticas y ampliar los vínculos comerciales con administraciones cercanas a la línea ideológica de Milei.

Con información de Agencia Noticias Argentina.