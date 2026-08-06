Garrafa Federal en Salta: barrios y horarios para este jueves

Faltó seis veces, no avisó y terminó expulsado del Servicio Penitenciario
Ivana ChañiSalta07/08/2026
Prestaba servicios en la Unidad Carcelaria N° 1. La Provincia consideró que las ausencias configuraron una falta muy grave.
El operativo Garrafa Federal y Segura se desarrollará este jueves en diferentes barrios de la ciudad de Salta, con el objetivo de facilitar el acceso al gas envasado.
El cronograma previsto es el siguiente:
Desde el Gobierno provincial recomendaron respetar los horarios establecidos y concurrir con el envase correspondiente.