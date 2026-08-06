Garrafa Federal en Salta: barrios y horarios para este jueves

El operativo Garrafa Federal y Segura se desarrollará este jueves en diferentes barrios de la ciudad de Salta, con el objetivo de facilitar el acceso al gas envasado.

El cronograma previsto es el siguiente:

8.30 a 9.00: barrio 20 de Junio.

9.15 a 9.45: barrio La Colina.

10.00 a 10.30: Villa Angelita.

11.00 a 11.30: CIC La Lonja.

12.00 a 12.30: barrio Costanera.

14.00 a 14.30: ampliación Juanita.

14.15 a 14.45: barrio 6 de Septiembre.

15.00 a 15.15: Floresta Norte.

15.30 a 16.00: barrio Floresta.

16.00 a 16.30: barrio Scalabrini Ortiz.

16.00 a 16.30: barrio Autódromo.

Desde el Gobierno provincial recomendaron respetar los horarios establecidos y concurrir con el envase correspondiente.