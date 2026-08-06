Garrafa Federal en Salta: barrios y horarios para este jueves

El programa recorrerá distintos sectores de la ciudad con puntos de distribución durante la mañana y la tarde.
Salta06/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El operativo Garrafa Federal y Segura se desarrollará este jueves en diferentes barrios de la ciudad de Salta, con el objetivo de facilitar el acceso al gas envasado.

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El cronograma previsto es el siguiente:

  • 8.30 a 9.00: barrio 20 de Junio.
  • 9.15 a 9.45: barrio La Colina.
  • 10.00 a 10.30: Villa Angelita.
  • 11.00 a 11.30: CIC La Lonja.
  • 12.00 a 12.30: barrio Costanera.
  • 14.00 a 14.30: ampliación Juanita.
  • 14.15 a 14.45: barrio 6 de Septiembre.
  • 15.00 a 15.15: Floresta Norte.
  • 15.30 a 16.00: barrio Floresta.
  • 16.00 a 16.30: barrio Scalabrini Ortiz.
  • 16.00 a 16.30: barrio Autódromo.

Desde el Gobierno provincial recomendaron respetar los horarios establecidos y concurrir con el envase correspondiente.

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