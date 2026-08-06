Este año, el Desafío MTB a beneficio del Hospital Materno se vestirá de rosa

La Fundación del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) abrió las inscripciones para la 6º edición del Desafío MTB, la tradicional competencia solidaria de mountain bike que se realizará el próximo 4 de octubre. Este año, el evento incorporará nuevas modalidades para ampliar la participación y volverá a destinar lo recaudado al financiamiento de proyectos de equipamiento e infraestructura para el hospital.

"Venimos con muchísimo entusiasmo. El año pasado participaron casi 400 corredores y este año incorporamos una distancia de 15 kilómetros de cicloturismo, pensada para quienes recién comienzan a andar en bicicleta y quieran sumarse de manera participativa", explicó el el jefe de Comunicación Institucional, José Luis Ángel, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.

Como otra de las novedades, la organización incorporó una categoría de biatlón, que combinará ciclismo y pedestrismo. "Está destinada a un grupo específico de deportistas que disfruta de esa modalidad, donde primero se compite en bicicleta y luego se continúa corriendo a pie", señaló.

La edición 2026 tendrá además un fuerte mensaje de concientización. Al realizarse el 4 de octubre, abrirá el mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer de mama, por lo que toda la identidad visual del evento estará vinculada a esa causa. "Nos motiva la lucha contra el cáncer de mama. Toda la carrera estará vestida de rosa porque queremos visibilizar esta problemática y acompañar esa campaña de concientización", indicó Ángel.

Los fondos obtenidos a través de las inscripciones y del acompañamiento de empresas serán destinados al Banco de Proyectos de la Fundación del Hospital Público Materno Infantil. Ángel recordó que, gracias a las ediciones anteriores y a distintas acciones solidarias, fue posible incorporar ecógrafos y computadoras para consultorios externos.

En esta oportunidad, la prioridad será avanzar con el equipamiento de un nuevo espacio destinado al servicio de Oncología de Mujeres. "El edificio ya está construido, pero todavía falta toda la parte interna: pisos, cielorrasos, instalaciones eléctricas y el equipamiento necesario para ponerlo en funcionamiento. Ese será el próximo gran objetivo de la Fundación", concluyó.

Inscripciones e información general: www.bubilo.com.ar/hpmi

Contacto: 387-5863-021