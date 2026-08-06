Habrá testeos de VIH, PAP, vacunación y controles de salud en Bº Solidaridad

En el marco de la Semana Municipal de la “Lactancia Materna”, se realizará una jornada de salud y derechos. Será mañana viernes 7 de agosto de 9 a 12 en las instalaciones de la Fundación Sur, ubicada en Mza 450 Lote 2 de barrio Solidaridad, zona sudeste.

Durante el encuentro, la Municipalidad, el Gobierno de la Provincia junto a otros organismos como SEDRONAR y la Fundación Boreal, compartirán sus servicios con stands informativos.

La jornada incluye testeos de VIH y sífilis, realización de PAP, vacunación, control de signos vitales, atención y asesoramiento en nutrición, Medicina General y Familiar, Mediación, atención de la Policía Comunitaria y del Ente Regulador de Servicios.

Ante cualquier consulta, las interesadas pueden comunicarse al 3874863313