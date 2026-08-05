El hospital San Bernardo celebra su 66° aniversario con un mes de actividades institucionales

El Hospital San Bernardo conmemorará el 66° aniversario de su creación con un amplio cronograma de actividades que se desarrollará durante todo el mes de agosto, en el marco de la celebración de San Bernardo Abad, patrono de la institución. La propuesta reunirá a trabajadores, profesionales, residentes, jubilados, autoridades y comunidad hospitalaria en distintos espacios de encuentro, capacitación y reconocimiento.

Las actividades tienen como propósito poner en valor la trayectoria del establecimiento, reconocer el compromiso de quienes integran la institución y fortalecer los espacios de formación, integración y participación que forman parte de la vida hospitalaria.

El cronograma comenzará el 7 de agosto con el acto de reconocimiento al trabajo continuo, la dedicación y el compromiso del personal. Durante el mes también se llevarán a cabo la quinta edición del Trail San Bernardo, jornadas científicas, la entrega del Premio Científico Hospital San Bernardo, la premiación del Concurso Literario de Narrativa Breve, actividades deportivas y recreativas, una muestra de arte, reconocimientos al personal con 25 años de servicio, jubilados e integrantes de la institución homenajeados in memoriam, además de las actividades conmemorativas por el 30° aniversario del Servicio de Internación Domiciliaria.

El acto central tendrá lugar el 20 de agosto, fecha en la que se celebra el día de San Bernardo Abad. La jornada incluirá el acto institucional, el tradicional desayuno con el personal, la celebración de la santa misa y la procesión con la imagen del santo patrono.

Cronograma de actividades