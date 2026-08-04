Femicidio de Natalia Cruz: investigan a policías por incumplir medidas de protección

Sol Pastrana, abogada de la familia de Natalia Cruz, aseguró que el femicidio ocurrido en Campo Quijano estuvo precedido por una serie de incumplimientos en la aplicación de las medidas de protección dictadas por la Justicia y afirmó que la actuación policial fue determinante en el desenlace del caso.

Según explicó, una de las principales irregularidades detectadas fue que el día del hecho la comisaría quedó a cargo de un cadete debido a la ausencia del jefe de la dependencia. A su entender, esa situación derivó en una serie de incumplimientos que terminaron con un desenlace fatal.

La letrada recordó que Natalia había concurrido a la comisaría horas antes de ser asesinada y afirmó que, de acuerdo con la orden judicial vigente, debía ser acompañada por personal policial hasta su domicilio.

Además, cuestionó que las medidas de custodia no se ejecutaran conforme a lo dispuesto por el Juzgado de Violencia Familiar y advirtió que la falta de recursos no puede justificar esas omisiones, ya que existen organismos y herramientas creados específicamente para la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

Finalmente, señaló que la querella buscará que los efectivos imputados respondan ante la Justicia por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en algunos casos, por falsedad ideológica.