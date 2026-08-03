“Queremos ver las pruebas”: la familia Cordeyro confirmó medidas legales contra García Castiella

La familia del excomisario Vicente Cordeyro confirmó que tomará medidas legales contra el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, por las acusaciones públicas vinculadas con el caso Jimena Salas.

En diálogo con N&N, por Aries, Nicolás Cordeyro explicó que el abogado de la familia les recomendó actuar con prudencia y esperar que se exhiba el sustento de las afirmaciones.

“El dato mata el relato. Queremos ver el sustento de estas denuncias que se hicieron públicas”, afirmó.

Según sostuvo, los dichos del procurador incluyeron referencias a la desaparición de material dentro del CIF y al supuesto borrado de antecedentes o prontuarios.

“En lo inmediato vamos a iniciar acciones legales respecto de estas acusaciones que vemos infundadas”, señaló.

Cordeyro también cuestionó que García Castiella mencionara a su madre, una comisario general retirada, en una presunta cadena de encubrimiento.

“Que salga tan livianamente a acusar a mi mamá de hechos delictivos es gravísimo”, expresó.

Hacia el final de la entrevista, fue categórico sobre la decisión familiar: “Vamos a tomar medidas legales contra el procurador. Queremos ver el sustento”, confirmó.

Vicente Cordeyro fue hallado muerto el 13 de octubre de 2025 en la zona de San Lorenzo Chico. Aunque el Ministerio Público Fiscal sostuvo desde un primer momento que se trató de un suicidio, su familia cuestiona esa hipótesis, asegura que aún existen medidas de prueba pendientes y reclama que la investigación continúe para esclarecer las circunstancias de su muerte.