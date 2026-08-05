Convalidar títulos del exterior será más sencillo desde agosto

Belgrano Cargas dejó un ramal de 71 kilómetros porque no prevé volver a operarlo
Ivana ChañiArgentina05/08/2026
El tramo ferroviario ubicado en Entre Ríos pasó a otra empresa estatal, que deberá garantizar su mantenimiento y custodia.
El Gobierno nacional simplificó la convalidación de títulos secundarios obtenidos en el exterior para quienes quieran continuar estudios terciarios o universitarios en la Argentina.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 480/2026 de la Secretaría de Educación.
Desde la entrada en vigencia de la medida, no será obligatorio rendir asignaturas vinculadas con la Formación Nacional para obtener el reconocimiento del título secundario extranjero.
El trámite deberá comenzar a través de la plataforma que disponga la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios.
Los solicitantes tendrán que presentar:
La nueva modalidad se aplicará a los trámites iniciados desde el 6 de agosto de 2026.