Convalidar títulos del exterior será más sencillo desde agosto

El Gobierno nacional simplificó la convalidación de títulos secundarios obtenidos en el exterior para quienes quieran continuar estudios terciarios o universitarios en la Argentina.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 480/2026 de la Secretaría de Educación.

Desde la entrada en vigencia de la medida, no será obligatorio rendir asignaturas vinculadas con la Formación Nacional para obtener el reconocimiento del título secundario extranjero.

Qué documentación deberán presentar

El trámite deberá comenzar a través de la plataforma que disponga la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios.

Los solicitantes tendrán que presentar:

Documento de identidad.

Título emitido por una institución reconocida.

Traducción al español, cuando corresponda.

Apostilla de La Haya o certificación ministerial o consular.

La nueva modalidad se aplicará a los trámites iniciados desde el 6 de agosto de 2026.