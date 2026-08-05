Fabricaciones Militares cerrará 2026 con fuerte rojo operativo

El Gobierno nacional aprobó el presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares, que proyecta una pérdida operativa de $30.463 millones.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía.

La empresa estatal estima ingresos operativos por $42.081 millones, frente a gastos por $72.545 millones. La diferencia arroja un resultado negativo de $30.463 millones en su actividad ordinaria.

El resultado financiero será positivo

A pesar del rojo operativo, el presupuesto calcula un superávit financiero final de $976 millones. Ese resultado surge por la incorporación de $9.745 millones en recursos de capital y gastos de capital por $335 millones.

También se proyectó un desahorro económico de $8.434 millones, al comparar el total de los ingresos y gastos corrientes.