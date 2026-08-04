Ley de Tierras: Villarruel autorizó a Fernández Sagasti a sesionar y votar de manera virtual

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en las sesiones de la Cámara alta, incluida la prevista para este jueves, en virtud de una restricción médica que le impide trasladarse desde su provincia a la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión quedó plasmada en el Decreto de Presidencia 66/2026, firmado este martes y dictado ad referéndum de su aprobación por parte del pleno del Senado. Allí se habilita a la legisladora del bloque Justicialista a intervenir mediante modalidad virtual, con voz y voto, mientras se mantenga la situación médica acreditada o hasta el inicio de la licencia por maternidad correspondiente.

Según consta en los fundamentos del decreto, Fernández Sagasti cursa un embarazo de 32 semanas considerado de riesgo. El certificado suscripto por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis C. Lagomaggiore de Mendoza indica reposo relativo y contraindicación expresa para realizar esfuerzos y viajes por cualquier medio de transporte.

El decreto al que accedió parlamentario.com, también exige que la participación virtual de Fernández Sagasti sea desde el palacio de la Legislatura mendocina. Cabe recordar que el órgano legislativo de esa provincia está presidido por Hebe Casado, quien criticó a la senadora nacional por su postura ante la reforma, pero avaló que estén dadas las condiciones para que pueda participar de la sesión.

Parlamentario.