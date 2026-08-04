Tras un video viral, aclaran que no hay registros de yacarés en dique Cabra Corral

Un video que comenzó a circular en redes sociales y que mostraría la presencia de yacarés en el dique Cabra Corral volvió a generar preocupación entre pobladores y visitantes de la zona. Sin embargo, desde la Estación de Fauna Autóctona de Salta aclararon que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal ni evidencia que confirme la presencia de estos animales en el lugar.

"Formalmente no hay ninguna denuncia ni exposición que haya llegado a la Secretaría. Tampoco hay un lugar específico donde supuestamente están los animales", señaló el Cristian Baravalle, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.

El especialista recordó que una situación similar ocurrió el año pasado, cuando una denuncia motivó un importante operativo de búsqueda en el embalse. "Recorrimos el dique Cabra Corral durante casi cuatro días junto con personal del CONICET, la Universidad Nacional de Salta y la Policía Lacustre. No encontramos ningún indicio, ni pisadas, ni huevos, ni nidos, nada", aseguró.

Baravalle explicó que los únicos ejemplares capturados en los últimos tiempos fueron dos yacarés encontrados en la zona de Tres Palmeras. "En Salta los yacarés viven naturalmente en zonas como Embarcación, Tartagal y otros sectores con ríos caudalosos. Los que aparecen en esta parte de la provincia son, prácticamente en todos los casos, animales que fueron criados como mascotas y luego abandonados", indicó.

Por otro lado, Baravalle pidió cautela frente a las publicaciones que circulan en internet y recordó que muchas imágenes pueden no corresponder al lugar o incluso estar manipuladas. De igual forma, en caso de encontrarse con alguno de estos animales, recordó la importancia de comunicarse al 911 y evitar el contacto.

"Los yacarés son animales que, cuando ven al ser humano, normalmente buscan escapar y refugiarse en el agua. Solo podrían reaccionar si se sienten acorralados, pero en la enorme mayoría de los casos su comportamiento es huir", concluyó.