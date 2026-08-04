“Se cortó toda ayuda”: el reclamo de la Iglesia a Nación por el norte salteño

Monseñor Luis Antonio Scozzina, obispo de Orán, denunció que el Gobierno nacional retiró la asistencia destinada al norte salteño y advirtió que la situación profundiza la vulnerabilidad de comunidades atravesadas por la pobreza, la falta de atención sanitaria y la crisis educativa.

En Compartiendo su Mañana por Aries, el religioso sostuvo que actualmente no existe acompañamiento de Nación y que la ayuda disponible proviene principalmente del Gobierno provincial y de la Iglesia.

“Desde que asumió el nuevo Gobierno nacional se cortó toda ayuda”, afirmó Scozzina. También cuestionó los controles aplicados a la asistencia distribuida mediante Cáritas, al considerar que se volvieron excesivos y dificultan la entrega de bolsones alimentarios.

Crisis sanitaria y cierre de escuelas

El obispo describió una situación especialmente crítica en el Chaco salteño, donde persisten graves problemas de desprotección sanitaria.

A ese escenario se suma, según explicó, una crisis educativa vinculada con el cierre de escuelas, una realidad que afecta directamente a familias y comunidades del interior profundo.

Scozzina diferenció la situación de Orán, donde el comercio fronterizo permite que algunas familias generen ingresos, de la realidad más compleja que enfrentan otros sectores del norte provincial.

La Iglesia sostiene parte de la asistencia

El religioso aseguró que, ante la ausencia del Estado nacional, la Iglesia continúa acompañando a las comunidades mediante la entrega de alimentos y otras acciones sociales.

Sin embargo, advirtió que esos recursos son limitados y no alcanzan para reemplazar la responsabilidad estatal frente a problemas estructurales como la pobreza, la salud y la educación.

La denuncia se suma a los reclamos que distintos referentes del norte vienen realizando por la reducción de programas, fondos y obras nacionales en una región marcada por altos niveles de vulnerabilidad social.