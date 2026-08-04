Ley de Tierras: monseñor salteño pidió al Senado defender la soberanía y no los intereses de “sectores privilegiados”

Monseñor Luis Antonio Scozzina, obispo de Orán, cuestionó la reforma de la Ley de Tierras y pidió a los legisladores salteños que defiendan la soberanía territorial y los intereses de la población por encima de los de corporaciones o “sectores privilegiados”.

En Compartiendo su Mañana por Aries, el religioso sostuvo que la modificación de la legislación puede afectar de manera directa a las comunidades originarias, especialmente a aquellas que viven en territorios fiscales o enfrentan situaciones precarias con la titularidad de sus tierras.

Un llamado a los representantes de Salta

Scozzina reconoció que no conoce con precisión cómo votará cada legislador salteño, pero expresó su preocupación por las posiciones adoptadas en anteriores debates vinculados con los recursos naturales y el territorio.

“Espero que estén defendiendo los intereses del pueblo y no de corporaciones o de algunos sectores privilegiados”, manifestó al referirse a los diputados y senadores nacionales por Salta.

Para el obispo, no se trata únicamente de la votación en el Congreso. Advirtió que, una vez aprobada una eventual reforma, las provincias deberán adoptar decisiones propias y asumir la responsabilidad por sus consecuencias.

Después vendrán las determinaciones a nivel de cada provincia y ahí es preocupante el futuro que cada diputado, senador, intendente y gobernador decida para la situación salteña, explicó.

Comunidades originarias y soberanía territorial

El obispo señaló que la reforma puede profundizar la vulnerabilidad de las comunidades originarias por la falta de títulos definitivos y la existencia de numerosos territorios fiscales en Salta, Jujuy y otras provincias.

Según planteó, la discusión involucra la defensa de la soberanía territorial, la justicia social y el principio de que los bienes deben estar orientados al bienestar general.

Scozzina explicó que la posición de la Iglesia está fundada en su doctrina social, que no considera la propiedad privada como un derecho absoluto, sino subordinado al bien común y al destino universal de los bienes.

“Tenemos que buscar el bien de todos y construir justicia respetando los derechos de todos”, afirmó.

La responsabilidad de la Provincia

Durante la entrevista, Scozzina fue informado de que en los departamentos San Carlos y Molinos más de la mitad de las tierras rurales estaría en manos extranjeras.

El obispo sostuvo que esa situación también compromete la responsabilidad del Gobierno provincial, porque las provincias deben ejercer el control y la protección de la soberanía sobre sus territorios.

La advertencia se conoce mientras el Congreso se prepara para discutir cambios en la legislación nacional sobre tierras rurales, una iniciativa que genera cuestionamientos por su eventual impacto en las zonas fronterizas y en los territorios habitados por comunidades originarias.